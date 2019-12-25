В селе Шум произошло массовое отравление бытовым газом

Предварительная причина – утечка газа в одной из квартир.

Массовое отравление бытовым газом произошло в селе Шум Кировского района Ленобласти. Об этом стало известно Piter.tv.

Скорую помощь на место происшествия вызвали соседи. Предварительная причина – утечка газа в одной из квартир. В состоянии средней тяжести медики госпитализировали женщин 77 и 42 лет, мужчин 43 и 53 лет.

Прибывшие медики также почувствовали себя плохо: у них резко повысилось артериальное давление. Проводится проверка.

В ноябре в Петербурге в квартире одного из домов по Большой Пороховской улице были обнаружены тела 39-летней женщины, её 6-летнего сына и 2-летней дочери, которые отравились угарным газом.

Фото: Piter.tv