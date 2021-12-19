СК: петербурженка и двое детей отравились угарным газом

Их тела нашли 18 ноября в квартире на Большой Пороховской.

В квартире одного из домов по Большой Пороховской улице 18 ноября были обнаружены тела 39-летней женщины, её 6-летнего сына и 2-летней дочери. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Петербургу.

Следственным отделом по Красногвардейскому району возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводится осмотр места происшествия.

Следователями допрашиваются свидетели, назначается ряд экспертиз. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Фото: пресс-служба Следственного комитета по Петербургу