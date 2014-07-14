В Сызрани из-под завалов извлечены тела двух человек. Об этом сообщили в прессс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в среду, 21 апреля. В Сызране обрушился подъезд жилого дома. По информации от губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, причиной обрушения здания стала атака беспилотника. На месте инцидента проводятся поисково-спасательные работы.

Позже в МЧС сообщили, что спасатели извлекли из-под завалов дома тела двух человек. По предварительной информации, людей под завалами больше нет. Глава ГУ МЧС России Александр Куренков взял на личный контроль ход проведения поисково-спасательных работ.

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области завели дело при выполнении гособоронзаказа.

