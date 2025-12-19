В Петербурге выявили канал сбыта частей тел умерших через частную фирму

Следствие установило покупателей биоматериалов из морга городской больницы.

В Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовного дела установлено, что части тел умерших пациентов незаконно реализовывались коммерческой организации "Анабиос", специализирующейся на танатопрактике и предпохоронной реставрации тел. Об этом 6 февраля сообщил источник "Известий".

По данным источника, владельцы компании выплачивали заведующему патологоанатомическим отделением Александровской больницы не менее 500 тысяч рублей за свободный и беспрепятственный доступ в помещение морга.

Получив такой доступ, представители организации имели возможность изымать части тел умерших, которые использовались в профессиональной деятельности компании. В отношении заведующего патологоанатомическим отделением Александровской больницы, а также учредителя компании "Анабиос" в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

Также установлено, что в морг допускались представители организаций научно-исследовательского профиля, которым разрешали проводить вскрытия без оформления обязательной документации. В отдельных случаях фиксировались факты подмены тел умерших с целью сокрытия противоправной деятельности от возможных родственников.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбудило уголовные дела по статьям "Превышение должностных полномочий", "Получение взятки" и "Дача взятки должностному лицу" Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее в Петербурге раскрыли предполагаемых организаторов торговли органами.

Фото: pxhere