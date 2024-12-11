Следователями проводится проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины после пожара в Тосно

Предварительная причина возникновения пожара – неисправность электропроводки.

В Тосненском районе Ленобласти проводится проверка по факту обнаружения тел мужчины и женщины после пожара. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

Проводится доследственная проверка по факту гибели 73-летнего мужчины и 47-летней женщины, тела которых обнаружены после тушения пожара в доме в Тосно.

Предварительная причина возникновения пожара – неисправность электропроводки.

Ранее в двухкомнатной квартире на 5-м Предпортовом проезде в пожаре погиб мужчина.

Видео: СК по Ленобласти