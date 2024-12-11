В двухкомнатной квартире на 5-м Предпортовом проезде в пожаре погиб мужчина

Огонь охватил всю площадь комнаты, где находился мужчина.

В 21:02 в МЧС поступило сообщение о возгорание, которое было зафиксировано в доме №4/1 по 5-му Предпортовому проезду в двухкомнатной квартире, – сообщают в Оперативной пресс-службе министерства.

Пожар произошел в одной зи комнат площадью 11 кв метров. Его удалось ликвидировать к 21:42 силами 17 спасателей личного состава на 4 машинах.

В результате пожара на месте происшествия было обнаружено тело мужчины.

Ранее мы сообщали, что в 5-м Предпортовом проезде мужчина грозился убить жену и детей.

Фото: Piter.TV