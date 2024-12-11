В 5-м Предпортовом проезде мужчина грозился убить жену и детей

Злоумышленник размахивал ножом.

Росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством своим супруге и детям. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям утром 8 января поступила информация о том, что в одной из квартир дома в 5-м Предпортовом проезде происходит бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина избивал женщину и малолетних детей.

На место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району и ППС, они задержали 50-летнего горожанина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник во время конфликта нанес побои 49-летней жене и детям, при этом размахивая ножом и угрожая убийством.

Правонарушителя доставили в 51-й отдел полиции, нож изъяли.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти