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В 5-м Предпортовом проезде мужчина грозился убить жену и детей
Сегодня, 14:53
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В 5-м Предпортовом проезде мужчина грозился убить жену и детей

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Злоумышленник размахивал ножом.

Росгвардейцы и полицейские задержали мужчину, который угрожал убийством своим супруге и детям. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям утром 8 января поступила информация о том, что в одной из квартир дома в 5-м Предпортовом проезде происходит бытовой конфликт. В ходе ссоры мужчина избивал женщину и малолетних детей. 

На место прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Московскому району и ППС, они задержали 50-летнего горожанина в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник во время конфликта нанес побои 49-летней жене и детям, при этом размахивая ножом и угрожая убийством. 

Правонарушителя доставили в 51-й отдел полиции, нож изъяли. 

Ранее на Piter.TV: петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на Рождество. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: 5-й предпортовый проезд, угроза убийством
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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