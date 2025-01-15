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Ссора в коммунальной квартире закончилась для петербуржца уголовным делом
Сегодня, 15:17
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Ссора в коммунальной квартире закончилась для петербуржца уголовным делом

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На допросе мужчина признал вину.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), сообщили 28 августа в надзорном ведомстве. 

В марте фигурант, находясь в коммунальной квартире, вступил в конфликт с соседкой. В ходе ссоры он схватил топор и стал угрожать ей убийством. Потерпевшая восприняла угрозу как реальную и обратилась к полицейским. На допросе мужчина признал вину. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Невском районе задержан рецидивист, 22 раза судимый за кражи. Он подозревается в убийстве собутыльника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, угроза убийством
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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