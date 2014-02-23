В Невском районе задержан рецидивист, 22 раза судимый за кражи: он подозревается в убийстве собутыльника

Сейчас задержанный находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("убийство") после обнаружения тела мужчины на улице Чудновского. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, сообщение о трупе у дома 8 корпус 1 поступило в полицию Невского района 26 августа. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело 36-летнего мужчины со следами гнилостных изменений и явными признаками насильственной смерти – колото-резаными ранениями грудной клетки и головы.

Оперативники полицейского Главка совместно с коллегами из районного управления сработали в тот же день. В доме 9 корпус 1 по проспекту Большевиков был задержан 51-летний житель поселка Сосново Приозерского района Ленинградской области. Задержание произведено на основании статьи 91 УПК РФ.

В ходе следствия мужчина дал признательные показания. Установлено, что 15 августа злоумышленник находился в квартире на улице Чудновского, где распивал спиртные напитки вместе со своим знакомым. Между ними разгорелся конфликт на почве личных неприязненных отношений. Подозреваемый нанес собутыльнику множественные удары ножом, от которых потерпевший скончался на месте, после чего скрылся.

Известно, что фигурант имеет богатое криминальное прошлое. Он 22 раза привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, основную часть которых составили кражи. Сейчас задержанный находится под стражей, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стали известны подробности задержания подозреваемого в развратном поведении в метро Петербурга.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти