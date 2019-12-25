Стали известны подробности задержания подозреваемого в развратном поведении в метро Петербурга

В настоящее время он находится в отделе следствия.

В Невском районе полицейские задержали мужчину за противоправные действия в метрополитене. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 26 августа поступило несколько сообщений от пассажиров, ставших свидетелями противоправных действий незнакомца в отношении женщин на станциях "Звенигородская", "Садовая" и "Сенная площадь". Нарушителя поймали на "Улице Дыбенко", после чего его передали наряду патрульно-постовой службы для дальнейших разбирательств.

Задержанным оказался 62-летний рецидивист, судимый за развратные действия. В настоящее время он находится в отделе следствия.

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Фото: Piter.TV