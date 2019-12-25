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Стали известны подробности задержания подозреваемого в развратном поведении в метро Петербурга
Сегодня, 16:25
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Стали известны подробности задержания подозреваемого в развратном поведении в метро Петербурга

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В настоящее время он находится в отделе следствия.

В Невском районе полицейские задержали мужчину за противоправные действия в метрополитене. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 26 августа поступило несколько сообщений от пассажиров, ставших свидетелями противоправных действий незнакомца в отношении женщин на станциях "Звенигородская", "Садовая" и "Сенная площадь". Нарушителя поймали на "Улице Дыбенко", после чего его передали наряду патрульно-постовой службы для дальнейших разбирательств. 

Задержанным оказался 62-летний рецидивист, судимый за развратные действия. В настоящее время он находится в отделе следствия. 

Ранее на Piter.TV: турецкий суд оправдал туриста из Петербурга по делу о домогательствах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: метро, происшествия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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