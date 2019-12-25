Турецкий суд оправдал туриста из Петербурга по делу о домогательствах

Ключевую роль в вынесении вердикта сыграли четверо сотрудников местного отеля, которые лично явились на заседание и дали показания в защиту россиянина.

Турецкий суд полностью оправдал туриста из Петербурга, который оказался в центре судебного разбирательства. Ключевую роль в вынесении вердикта сыграли четверо сотрудников местного отеля, которые лично явились на заседание и дали показания в защиту россиянина, пишет 78.ru.

Супруги ожидают вступления решения суда в силу, чтобы покинуть страну. По словам жены оправданного, иск против её мужа был подан мужчиной, которого тот случайно толкнул на дискотеке. После этого инцидента турецкий гражданин утверждал, что петербуржец якобы домогался до него.

Адвокат пары прогнозирует, что оформление всех необходимых документов займет 2-3 дня, после чего они смогут вылететь домой.

Ранее Петроградский суд осудил двоих мужчин за издевательства над школьницей.

Фото: Piter.TV