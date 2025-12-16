Петроградский суд осудил двоих мужчин за издевательства над школьницей

Один из фигурантов приговорён к 11 годам колонии строгого режима.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу о жестоком обращении с несовершеннолетней. Как сообщила объединённая пресс-служба судов города, один из фигурантов признан виновным по нескольким статьям, включая покушение на изнасилование, незаконное лишение свободы и разбой, и приговорён к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, в январе 2025 года бывший молодой человек потерпевшей, движимый местью за расставание, вместе с приятелем удерживал девушку в квартире на Песочной набережной. Они избивали её руками, ногами и железным прутом, наносили удары ножом в область кисти, а также угрожали убийством. Кроме того, бывший парень склонял жертву к употреблению наркотиков, пытался её изнасиловать и похитил с её банковской карты 12 тысяч рублей.

В судебных материалах указано, что 21 января 2025 года фигурант находился в подавленном состоянии из-за несданного экзамена в ГАИ и не помнил большинства событий того вечера. Однако потерпевшая пояснила, что 30 декабря 2024 года приняла решение расстаться, чем вызвала крайнее недовольство осуждённого.

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Фото: Piter.tv