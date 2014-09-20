В метро Петербурга задержали мужчину за непристойное поведение

В Петербургском метрополитене задержали мужчину, который совершал непристойные действия напротив девушек. Его заметили на фиолетовой ветке — чаще всего на станциях "Сенная площадь", "Садовая" и "Звенигородская". После жалоб пассажиров ситуационный центр поднял архивы камер, установил приметы и внешность нарушителя.
Утром, около шести часов, мужчина снова зашёл в метро. Его зафиксировали камеры, передали ориентировку по службам. На одной из станций сработала цепочка: сотрудники метро и полиция перекрыли выходы и задержали его прямо на платформе.
В пресс-службе подчеркнули, что безопасность пассажиров остаётся главным приоритетом метрополитена. Теперь задержанному предстоит отвечать по закону.
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Фото: Piter.TV
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