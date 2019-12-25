В Петербурге вода из Смоленки затопила Новосмоленскую набережную

Поднявшаяся вода затопила набережную Смоленки в Петербурге.

В Петербурге река Смоленка вышла из берегов и затопила участок Новосмоленской набережной. Под водой 6 октября оказался отрезок между улицами Кораблестроителей и Наличной.

Из-за разлива воды часть пешеходной зоны оказалась подтоплена. Несмотря на это, вечером по набережной продолжали гулять местные жители, в том числе с собаками.

Подъем воды произошел на фоне сильного ветра. 6 октября порывы в Петербурге достигали 15–20 м/с, а 7 октября синоптики прогнозировали усиление ветра до 17 м/с.

На этом фоне уровень воды в Неве днем поднялся до 122 см. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов назвал эту отметку максимальной с начала 2026 года.

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Фото: Piter.tv