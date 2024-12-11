Петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на Рождество

Петербуржцу предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину.

В Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в убийстве мужчины. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 7 января 2025 года фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Канонерской улице, в ходе совместного употребления спиртных напитков со своим знакомым нанес ему 2 удара ножом в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Петербуржцу предъявлено обвинение, в ходе допроса он полностью признал свою вину. Следствие ходатайствует перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также в Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в убийстве в 1994 году.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу