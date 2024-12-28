В Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в убийстве в 1994 году

Личность нападавшего была установлена, но он сменил свои паспортные данные и при помощи поддельного документа длительное время проживал в Казахстане.

В Петербурге перед судом предстанет обвиняемый в убийстве 1994 года. Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Казахстан. Он обвиняется по пп. "г, з" ст. 102 УК РФ (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах двух и более лиц, совершенное с особой жестокостью).

По версии следствия, в ночь с 26 на 27 февраля 1994 года злоумышленник со своим подельником встретились в столовой на Загребском бульваре с двумя знакомыми в связи с их требованиями о передачи им денег. В ходе разговора фигурант выстрелил в двух мужчин из огнестрельного оружия, но произошла осечка. После этого он нанес не менее 16 ударов ножом одному из потерпевших, а его подельник не менее двух раз выстрелил во второго потерпевшего. После этого к нему присоединился обвиняемый и нанес второму потерпевшему не менее 16 ударов ножом, а также не менее 6 ударов по голове металлической дубинкой и обухом топора. Мужчины поместили тела в мешки и перенесли в подвальное помещение столовой, где закопали.

Личность нападавшего была установлена, но он сменил свои паспортные данные и при помощи поддельного документа длительное время проживал в Казахстане.

Правоохранителями было установлено место жительства родственников фигуранта, которых он периодически навещал, где и был задержан 15 сентября.

Дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении подельника ранее выделено в отдельное производство.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу