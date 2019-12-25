В Волхове пьяный мужчина зарезал соседа из-за шума

Полицейские обнаружили труп в парадной.

В Волхове мужчина ударил ножом соседа из-за шума. Полиция задержала подозреваемого, рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 10 ноября в 21:45 поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в парадной дома 10 по улице Льва Толстого в Волхове. Наряд ППС полиции в парадной обнаружили труп 38-летнего жителя дома с ножевым ранением живота.

По горячим следам по подозрению в причастности к этому преступлению полицией задержан 35-летний сосед погибшего, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе конфликта из-за шума в соседней квартире мужчина пришел разобраться с нарушителями спокойствия и ударил ножом в живот оппонента.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ

Ранее на проспекте Шаумяна рецидивист напал на соседа и угрожал зарезать.

Фото: Piter.tv