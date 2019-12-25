Недовольный посетитель кафе угрожал владельцу топором на Купчинской улице

По словам потерпевшего, незадолго до ссоры он просил гостя покинуть помещение из-за неподобающего поведения.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 51-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

По информации надзорного ведомства, в июне фигурант находился у кафе на Купчинской улице. В ходе конфликта с владельцем заведения злоумышленник начал замахиваться на него топором, угрожая убийством. По словам потерпевшего, незадолго до ссоры он просил гостя покинуть помещение из-за неподобающего поведения.

Обвиняемый от дачи показаний отказался, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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