В Петербурге раскрыли предполагаемых организаторов торговли органами

Названы фигуранты дела о незаконном обороте органов умерших в больнице.

Telegram-канал Shot сообщил имена предполагаемых организаторов незаконной торговли органами умерших в одном из моргов Санкт-Петербурга.

По данным канала, к организации противоправной деятельности могли быть причастны предприниматель Станислав Маслов и заведующий патологоанатомическим отделением Александровской больницы Андрей Кавецкий. Как утверждается, патологоанатом предоставлял своему сообщнику тела умерших, которые не использовались для медицинских целей. После этого из них изымались органы и ткани, предназначенные для последующей реализации. Отмечается, что в большинстве случаев речь шла о людях, не имевших родственников.

Shot сообщает, что за содействие в передаче тел врач якобы систематически получал незаконное вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей. При этом предприниматель Маслов, по информации канала, заявлял, что изъятые биоматериалы использовались исключительно для образовательных целей и предназначались для обучения медицинских специалистов в рамках деятельности его компании. Также утверждалось, что операции якобы проводились на законных основаниях и сопровождались документацией, полученной из Соединенных Штатов.

Фото: Piter.TV