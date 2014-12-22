На Васильевском острове откроют новый детский реабилитационный центр

Учреждение планируется разместить на территории детской городской больницы имени Святой Марии Магдалины.

В Петербурге создадут первый специализированный стационарный медицинский центр для детей. Новое реабилитационное учреждение планируется разместить на территории детской городской больницы имени Святой Марии Магдалины на Васильевском острове: реконструкция близится к завершающей фазе, пишет "Интерфакс".

Это учреждение станет первым детским стационаром комплексного типа в городе, где пациенты смогут получать медицинскую помощь круглосуточно и ежедневно. Центр сможет одновременно обслуживать до 30 детей разного возраста — от младенчества до совершеннолетия. Здесь окажут поддержку детям с заболеваниями различной направленности: аллергии, болезни дыхательной и пищеварительной систем, патологии почек, сердца, проблемы опорно-двигательного аппарата и травмы.

Пациенты центра будут поступать не только непосредственно из самой больницы, но и перенаправляться сюда из других медицинских организаций города.

Главный врач СПб ГБУЗ "Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины" Автандил Микава уточнил, что техническая документация для реконструкции уже разработана, теперь предстоит завершить проектирование. Далее последуют строительные и монтажные работы по переоборудованию корпуса на 14-й линии Васильевского острова.

Развитие здравоохранения остаётся одним из главных приоритетов городского правительства. Как подчеркнул губернатор Александр Беглов, обеспечение доступности современной качественной медицины входит в десятку стратегических целей развития Петербурга. Высокотехнологичную медицинскую помощь жителям города предоставляют 53 учреждения, среди популярных специализаций выделяются онкологические заболевания, операции на сердце и сосудах, а также лечение травм и ортопедических проблем.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге предлагают примерно 1,5 тыс. вакансий для людей с инвалидностью.

Фото: Piter.TV