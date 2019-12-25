Делегация Ленобласти посетила стекольный завод в индийском Мумбаи

Ленинградская область ищет партнеров в стекольной промышленности Индии.

Ленинградская область намерена развивать сотрудничество с Индией в стекольной отрасли. Делегация региона находится с деловым визитом в Мумбаи, где представители области устанавливают контакты с местными компаниями. Об этом сообщили в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти.

Во второй день поездки делегация посетила стекольный завод. Представителям региона показали действующее производство, запущенное в 1973 году, а также новую площадку, предназначенную для дальнейшего развития предприятия.

Стекольная промышленность остается одним из развивающихся направлений индийской экономики. Она охватывает производство различных изделий, включая посуду, стеклянную тару, лабораторное оборудование и декоративную продукцию.

Деловая поездка Ленобласти направлена на установление контактов и поиск возможностей для сотрудничества с индийскими компаниями.

Фото: пресс-служба комитета экономического развития и инвестиционной деятельности.