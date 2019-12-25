Армрестлерша из Всеволожского района Маржановская завоевала "серебро" на левую руку

В индийском Дели завершился первый соревновательный день чемпионата мира по армрестлингу. Для команды Ленобласти он принёс яркие эмоции, важные титулы и ценный опыт борьбы с сильнейшими атлетами планеты, сообщил паблик региональной Федерации армрестлинга.

Спортсменка из Всеволожского района Виктория Маржановская стала серебряным призёром на левую руку, а также выполнила норматив на звание мастера спорта международного класса.

Житель посёлка Сиверский Гатчинского округа Борис Поска в жёсткой конкурентной борьбе занял пятое место на левую руку, войдя в мировой топ-5 сильнейших.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА.

Фото: Федерация армрестлинга Ленинградской области