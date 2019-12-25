Самолет IndiG получил повреждения при ударе молнии в небе над Индией

Самолет безопасно сел на 8 минут раньше запланированного времени.

Молния ударила в носовую часть самолета. Соответствующее заявление сделали иностранные журналисты из издания Times of India. В СМИ пояснили, что речь идет о воздушном судне индийской авиакомпании IndiG. Борт следовал по маршруту из Патны в Лакхнау. Сообщается о том, что нос пассажирского лайнера поврежден. Однако пилотам удалось безопасно посадить рейс.

Самолет IndiGo из Патны в Лакхнау подвергся удару молнии при приближении к международному аэропорту Чаудхари Чаран Сингх в среду. Носовая часть самолета была повреждена. Не зная масштаб повреждения во время полета, пилоты безопасно посадили самолет. Все 104 пассажира и шесть членов экипажа не пострадали. сообщение от газеты

Корреоспонденты пояснили, что видимый материальный ущерб был причинен носовому обтекателю воздушного судна, спроектированному для защиты погодного радара. Индийское издание отмечает, что, несмотря на повреждения, самолет приземлился на восемь минут раньше запланированного времени.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости