Автобус перевозил пассажиров из Петербурга в лагерь и попал в ДТП

Три человека госпитализированы.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС о госпитализации трех человек после аварии с автобусом в Курортном районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, транспортное средство перевозило 36 пассажиров. Автобус направлялся из Петербурга в лагерь Курортного района, где должны были состояться соревнования. Точное количество пострадавших устанавливается.

Прокуратура Курортного района инициировала проверку. Ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, а также проконтролирует действия правоохранительных органов и экстренных служб.

Фото: Piter.TV