На Кировском заводе горожане заметили желтый дым

Возможно, на предприятии очищают мартеновские печи.

Над Кировским заводом петербуржцы заметили желтый дым. Фото с места они опубликовали в tg-канале "Петербург с огоньком". Официальной информации по случившемуся пресс-служба предприятия пока не давала.

Отметим, что подобное зрелище можно было увидеть два года назад. Тогда на заводе проводились работы по обдувке и очистке мартеновских печей. Газы проходили через систему фильтрации и не наносили вред экологии. Возможно, в этом году проводят ту же процедуру. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Фидерной утром горело предприятие.

Фото: Телеграм / Петербург с огоньком