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На Кировском заводе горожане заметили желтый дым
Сегодня, 14:30
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На Кировском заводе горожане заметили желтый дым

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Возможно, на предприятии очищают мартеновские печи.

Над Кировским заводом петербуржцы заметили желтый дым. Фото с места они опубликовали в tg-канале "Петербург с огоньком". Официальной информации по случившемуся пресс-служба предприятия пока не давала.

Отметим, что подобное зрелище можно было увидеть два года назад. Тогда на заводе проводились работы по обдувке и очистке мартеновских печей. Газы проходили через систему фильтрации и не наносили вред экологии. Возможно, в этом году проводят ту же процедуру. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: на Фидерной утром горело предприятие.

Фото: Телеграм / Петербург  с огоньком

Теги: желтый дым, кировский завод, профилактика мартеновский печей
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар, Картина дня,

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