На Фидерной утром горело предприятие

Сегодня утром, 30 декабря, в Колпино произошел пожар. На Фидерной улице, 2, полыхало производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила диспетчеру в 7:22. Огонь распространился по площади четыре "квадрата".
Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали горение в 7:54.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: в дома на Васильевском острове вернули тепло.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все