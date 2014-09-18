На Фидерной утром горело предприятие

Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня утром, 30 декабря, в Колпино произошел пожар. На Фидерной улице, 2, полыхало производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 7:22. Огонь распространился по площади четыре "квадрата".

Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали горение в 7:54.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv