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На Фидерной утром горело предприятие
Сегодня, 9:20
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На Фидерной утром горело предприятие

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Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня утром, 30 декабря, в Колпино произошел пожар. На Фидерной улице, 2, полыхало производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 7:22. Огонь распространился по площади четыре "квадрата". 

Тушить пламя отправились 15 спасателей и три спецмашины. Они ликвидировали горение в 7:54.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в дома на Васильевском острове вернули тепло.

Фото: Piter.tv

Теги: горело производственное здание, колпино, мчс, пожар на фидерной, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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