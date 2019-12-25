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В дома на Васильевском острове вернули тепло
Сегодня, 9:05
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В дома на Васильевском острове вернули тепло

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Авария произошла на Среднем проспекте у дома № 28/19.

В квартирах на Васильевском острове вновь тепло. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" устранили дефект на трубе, которая накануне начала протекать. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авария произошла на Среднем проспекте у дома № 28/19. Отопление пропало в 100 домах. Сотрудники "Теплосети" заменили  6,5 метров ненадёжного участка трубы.

Также была проведена диагностика. В настоящее время теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Ранее на Piter.tv: в Красногвардейском районе в 17 домах отключили батареи.

Фото:  Pxhere

Теги: васильевский остров, вернули отопление, прорвало трубу, тепло в квартирах, теплосети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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