В дома на Васильевском острове вернули тепло

Авария произошла на Среднем проспекте у дома № 28/19.

В квартирах на Васильевском острове вновь тепло. Специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" устранили дефект на трубе, которая накануне начала протекать. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Авария произошла на Среднем проспекте у дома № 28/19. Отопление пропало в 100 домах. Сотрудники "Теплосети" заменили 6,5 метров ненадёжного участка трубы.

Также была проведена диагностика. В настоящее время теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Ранее на Piter.tv: в Красногвардейском районе в 17 домах отключили батареи.

Фото: Pxhere