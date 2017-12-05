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В Красногвардейском районе в 17 домах отключили батареи
Сегодня, 14:17
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В Красногвардейском районе в 17 домах отключили батареи

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Горячую воду начнут подавать к 20:45. 

Сегодня, 29 декабря, в  Красногвардейском районе в 17 домах резко похолодало. Жители квартир остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе местного жилищного агентства.

Батареи стали холодными в домах на  Беломорской (16, 22, 24, 26, 28, 28/2, 32) и Ковалевской (10, 14, 15, 17, 19, 21, 23/2) улицах, а также в трёх домах на Рябовском шоссе (73, 77, 79). Подробности уточняются.

Отметим, что тепло должны вернуть до вечера. Горячую воду начнут подавать к 20:45. 

Ранее на Piter.tv: специалисты "Теплосети" будут работать в праздники в усиленном режиме.

Фото: Pxhere

 

Теги: беломорская улица, ковалевская улица, нет тепла, отключили батареи
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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