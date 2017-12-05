В Красногвардейском районе в 17 домах отключили батареи

Горячую воду начнут подавать к 20:45.

Сегодня, 29 декабря, в Красногвардейском районе в 17 домах резко похолодало. Жители квартир остались без отопления. Об этом сообщили в пресс-службе местного жилищного агентства.

Батареи стали холодными в домах на Беломорской (16, 22, 24, 26, 28, 28/2, 32) и Ковалевской (10, 14, 15, 17, 19, 21, 23/2) улицах, а также в трёх домах на Рябовском шоссе (73, 77, 79). Подробности уточняются.

Отметим, что тепло должны вернуть до вечера. Горячую воду начнут подавать к 20:45.

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Фото: Pxhere