Следователи установили обстоятельства убийства женщины дочерью на Ковалевской

Следователи установили обстоятельства убийства женщины в Красногвардейском районе. Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, ночью 26 ноября между погибшей и ее 13-летней дочерью произошел конфликт, в ходе которого девочка напала на мать с ножом. От полученных повреждений последняя скончалась.

Чтобы скрыть совершенное преступление, подросток подожгла квартиру на Ковалевской улице, после чего вышла из дома. Полицейским она заявила, что к ним проник незнакомец и убил маму.

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ продолжается.

Видео: пресс-служба СК РФ