Сегодня, 14:45
Следователи установили обстоятельства убийства женщины дочерью на Ковалевской

Чтобы скрыть совершенное преступление, подросток подожгла квартиру.

Следователи установили обстоятельства убийства женщины в Красногвардейском районе. Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, ночью 26 ноября между погибшей и ее 13-летней дочерью произошел конфликт, в ходе которого девочка напала на мать с ножом. От полученных повреждений последняя скончалась. 

Чтобы скрыть совершенное преступление, подросток подожгла квартиру на Ковалевской улице, после чего вышла из дома. Полицейским она заявила, что к ним проник незнакомец и убил маму. 

Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ продолжается. 

Ранее мы рассказывали о том, что в колонию на 7 лет отправлен петербуржец, убивший знакомого на Карпинского. Мужчине вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Видео: пресс-служба СК РФ 

Теги: ковалевская улица, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

