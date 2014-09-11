  1. Главная
В убийстве женщины на Ковалевской подозревают девочку-подростка
Сегодня, 11:29
На теле погибшей была колото-резаная рана.

Следователи Красногвардейского района возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства женщины. Как сообщили в ГСУ СК РФ по Петербургу, ее тело с колото-резаной раной шеи было обнаружено 26 ноября в квартире дома по Ковалевской улице. 

Проведен осмотр места преступления, также назначены необходимые экспертизы. По информации tg-канала "Mash на Мойке", к убийству может быть причастна 13-летняя дочь погибшей. 

Ранее мы рассказывали о том, что напавший с ножом на мужчину в Сестрорецке получил 6 лет колонии. У потерпевшего обнаружили не менее трех ранений. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

