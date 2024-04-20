Напавший с ножом на мужчину в Сестрорецке получил 6 лет колонии

Потерпевший получил не менее трех ранений.

Прокуратура Курортного района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом сообщили 25 ноября в надзорном ведомстве.

В марте фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе на улице Токарева в Сестрорецке, напал на мужчину с ножом в ходе конфликта. Потерпевший получил не менее трех ранений, ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка ударила своего бывшего в глаз ножом на Среднерогатской.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга