Петербурженка ударила своего бывшего в глаз ножом на Среднерогатской

Ночью 20 ноября, около двух часов утра, в полицию поступила заявка от жительницы улицы Среднерогатской, сообщившей о конфликте с экс-партнером в своей квартире. Прибывшие полицейские задержали саму заявительницу, 36-летнюю женщину, которая после ссоры нанесла ножевое ранение в глаз своему бывшему молодому человеку, 35-летнему мужчине.

Потерпевший получил серьезные травмы и был срочно доставлен в больницу в критическом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30. ч.1 ст.105 УК РФ ("покушение на убийство"). Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемой.

Фото: Piter.TV