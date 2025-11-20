Полицейские проверили документы более чем у 250 приезжих в хостеле в Репино

Троих нарушителей привлекли к административной ответственности согласно статье 18.8 КоАП РФ.

Сотрудники правоохранительных органов осуществили широкомасштабный профилактический рейд в Курортном районе Петербурга, направленный на проверку исполнения миграционного законодательства. На этот раз предметом особого интереса стала гостиница-хостел на Луговой улице в поселке Репино, где некоторые жильцы оказались неподготовленными к визиту сотрудников полиции ранним утром, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Операция потребовала участия множества подразделений ГУ МВД, среди которых представители отдела миграции, специальный полк и подразделения кинологической службы с четвероногими помощниками. Фраза "Откройте дверь, полиция!" вызвала различную реакцию у гостей заведения: одни незамедлительно выполняли требование стражей порядка, другие пытались скрыться под предлогом сна и игнорирования происходящего. Полицейским пришлось применить более жесткие меры воздействия — взлом дверей, чтобы войти внутрь и осуществить необходимую проверку.

За время рейда сотрудникам удалось установить личность и проверить документы у более чем 250 приезжих, сопоставляя полученные данные с имеющейся базой данных. Хотя большинство проживающих соответствовали требованиям закона, отдельные случаи правонарушений были выявлены. Некоторых жильцов доставили в отделение для дополнительной проверки документов, а троих нарушителей привлекли к административной ответственности согласно статье 18.8 КоАП РФ за несоблюдение установленного порядка нахождения в России.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти задержали налётчиков на магазин, похищавших табачную продукцию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти

