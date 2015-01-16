В Ленобласти задержали налётчиков на магазин, похищавших табачную продукцию

Все эпизоды расследуются отдельно, каждому присвоены соответствующие уголовные дела по статье 158 УК РФ ("кража").

Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД РФ раскрыли серию ночных краж, организовав спецоперацию в магазине посёлка Дивенский Гатчинского района Ленобласти. Там оперативники застигли на месте преступления двух уроженцев Карачаево-Черкесии 31 и 42 лет, ранее привлечённых к уголовной ответственности, которые пытались совершить хищение табачных изделий.

Следственным управлением УМВД РФ по Гатчинскому району возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных частями третьей статей 30 и 158 УК РФ ("попытка кражи"). Установлено, что фигуранты занимались именно воровством табачной продукции, действуя по отработанной схеме: подъезжали поздно ночью к закрытым магазинам на автомобиле марки "Лада Приора", использовали лом-гвоздодёр и сигнальный пистолет для проникновения внутрь, похищали товары и скрывались до прибытия охранников.

В ходе расследования и осмотров места преступления оперативники обнаружили одежду и обувь, использованные злоумышленниками при ограблениях. Сейчас следователи располагают информацией о причастности задержанных к минимум трём аналогичным случаям в Гатчинском и Приозерском районах. Общий ущерб составил более 630 тысяч рублей. Все эпизоды расследуются отдельно, каждому присвоены соответствующие уголовные дела по статье 158 УК РФ ("кража").

Обвиняемые арестованы в установленном законом порядке, расследование продолжается.

