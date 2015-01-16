Полицейские задержали подростка, отобравшего 8 тыс. рублей у школьника в кинотеатре на Большом проспекте

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УУК РФ ("грабёж").

В воскресенье, 16 ноября, полиция Петроградского района получила заявление от 66-летнего гражданина, сообщившего, что в здании кинотеатра на Большом проспекте, д. 35, у его 13-летнего сына похитили 8 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили обстоятельства происшествия: несовершеннолетний откликнулся на объявление в сети Интернет о продаже свитера и встретился с продавцом внутри помещения кинотеатра. После демонстрации товара злоумышленник завладел деньгами жертвы и исчез вместе с денежными средствами и предметом сделки.

Через 2 дня, 18 ноября, благодаря проведённым оперативно-разыскным мероприятиям сотрудникам отдела уголовного розыска удалось установить личность совершившего преступление — им оказался ученик 14-летний ученик 8 класса.

Подросток был допрошен, после чего передан родителям под обязательство являться по первому требованию следствия.

Расследование уголовного дела продолжается.

