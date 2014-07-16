Ночью подростки похитили сейф с деньгами из храма во Всеволожском районе

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ ("кража").

Вечером 14 ноября дежурному отдела полиции Всеволожского района Ленобласти поступил сигнал о хищении имущества из церкви в деревне Хиттолово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выехавшие на место происшествия стражи порядка выяснили обстоятельства преступления: злоумышленники ночью пролезли через металлическое ограждение, вскрыли замок двери и незаконно проникли внутрь помещения церковной лавки. Один из преступников остался снаружи на страже, остальные действовали внутри здания. Злоумышленниками был похищен металлический сейф, содержавший 29 тыс. рублей, после чего преступники оперативно покинули место происшествия.

Сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемых. Как выяснилось, преступление совершили двое местных 15-летних подростков, причём один из них уже имел опыт привлечения к уголовной ответственности за аналогичные деяния.

Задержанных доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств дела. По словам самих фигурантов, мотивом для совершения противоправных действий послужило совместное употребление алкоголя накануне вечером. Наличные денежные средства подростки поделили поровну между собой сразу же после завершения своего плана.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ ("кража"). Одному из участников преступления назначена мера пресечения в виде обязательства являться по требованию правоохранительных органов и не покидать постоянное место жительства. Второго несовершеннолетнего допросили и отпустили домой с обязательством своевременно посещать назначаемые мероприятия следствия. Третье лицо остаётся в статусе подозреваемого, его личность устанавливается полицией.

Родители обвиняемых подростков также привлечены к ответственности за ненадлежащий контроль за своими детьми согласно статьям 5.35 и 20.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские обнаружили у водителей скрученные номера, корочки-фальшивки и оружие в ходе рейда на Восстания и Дворцовой.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербуру и Ленобласти