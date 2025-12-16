Ленинградская область подвела итоги ПМЭФ-2026: регион заключил соглашения на 314 млрд рублей

Главным достижением стало создание рекордных 14 500 новых рабочих мест, что является беспрецедентным для одной форумной площадки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) стал для региона одним из самых результативных. По словам губернатора Александра Дрозденко, программа участия была выполнена более чем на 100%. Он отметил, что главным достижением стало создание рекордных 14 500 новых рабочих мест, что является беспрецедентным для одной форумной площадки. Объем привлечённых инвестиций составил 314 млрд рублей, что также является значительной цифрой, особенно в текущих экономических условиях. Об этом пишет spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу администрации 47-ого региона.

Стенд Ленинградской области на форуме был увеличен с 160 до 245 кв. м и стал отражением философии "Живи и работай". В рамках экспозиции были представлены современные мультимедийные решения, образы природы и промышленности, а также информация о городах области и инфраструктурных проектах. Полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя посетил стенд, где губернатор Дрозденко представил ему итоги работы делегации.

Ключевым итогом форума стало подписание соглашений о комплексном развитии территорий с общим объемом инвестиций около 200 млрд рублей. В рамках этих проектов планируется строительство почти 1,5 млн кв. м жилья, а также создание более 3,1 тыс. рабочих мест в различных районах области, включая Всеволожский и Ломоносовский районы, Новосаратовку и Малое Верево .

Кроме того, Ленинградская область первой в России станет пилотным регионом по внедрению Национальной модели улучшения качества жизни, что включает в себя поддержку рождаемости и создание комфортной городской среды. В сфере образования регион запускает проект "ИИ-школа", который будет внедрять технологии искусственного интеллекта в образовательный процесс.

В заключение, на форуме также были подписаны соглашения о развитии массового спорта и сохранении исторической памяти, а также о межрегиональном сотрудничестве с Республикой Карелия и Херсонской областью. Международная повестка региона также была насыщенной, с переговорами с делегациями из Китая, Узбекистана и других стран.

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Фото: Правительство Ленобласти