В колонию на 7 лет отправлен петербуржец, убивший знакомого на Карпинского
Сегодня, 15:59
Мужчине вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом 26 ноября пишет телеканал "Санкт-Петербург"

В январе фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире дома по улице Карпинского, нанес знакомому не менее 14 ударов осколком зеркала. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. 

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины в Красногвардейском районе. На причастность к этому преступлению проверяют 13-летнюю дочь погибшей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

