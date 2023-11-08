В колонию на 7 лет отправлен петербуржец, убивший знакомого на Карпинского

Мужчине вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом 26 ноября пишет телеканал "Санкт-Петербург".

В январе фигурант, находясь в состоянии наркотического опьянения в квартире дома по улице Карпинского, нанес знакомому не менее 14 ударов осколком зеркала. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте.

Виновному назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины в Красногвардейском районе. На причастность к этому преступлению проверяют 13-летнюю дочь погибшей.

Фото: Piter.TV