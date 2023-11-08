Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины в Красногвардейском районе

На причастность к этому преступлению проверяют 13-летнюю дочь погибшей.

О ходе расследования убийства женщины в Красногвардейском районе Петербурга (ч. 1 ст. 105 УК РФ) доложат в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, тело местной жительницы обнаружили 26 ноября в квартире на Ковалевской улице, на нем была колото-резаная рана. На причастность к преступлению проверяют 13-летнюю дочь погибшей.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ по Петербургу Выменцу П. С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Также известно, что за две недели до случившегося девочка ушла из дома и оставила матери письменное извинение.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу