Бастрыкину доложат о расследовании убийства женщины в Красногвардейском районе
Сегодня, 15:26
215
На причастность к этому преступлению проверяют 13-летнюю дочь погибшей.

О ходе расследования убийства женщины в Красногвардейском районе Петербурга (ч. 1 ст. 105 УК РФ) доложат в центральный аппарат СК РФ. Об этом сообщили в ведомстве. 

Напомним, тело местной жительницы обнаружили 26 ноября в квартире на Ковалевской улице, на нем была колото-резаная рана. На причастность к преступлению проверяют 13-летнюю дочь погибшей. 

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ по Петербургу Выменцу П. С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. 

Пресс-служба СК РФ

Также известно, что за две недели до случившегося девочка ушла из дома и оставила матери письменное извинение.

Ранее мы рассказывали о том, что в пансионате в Старо-Паново, который потребовали закрыть, в августе была убита женщина. 

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

