Школьница из Петербурга исчезла за две недели до трагедии и оставила записку

Подросток сбежала из дома перед убийством матери и написала прощальные строки.

Тринадцатилетняя жительница Красногвардейского района Санкт-Петербурга, ставшая фигуранткой дела об убийстве своей матери, за две недели до происшествия ушла из дома и оставила матери письменное извинение. Об этом пишет 78.ru.

По информации, семья девочки считалась благополучной. У родителей не было судимостей, они не злоупотребляли алкоголем и обеспечивали обычный уровень заботы и внимания. Ранее признаков насилия, давления или жестких ограничений в доме не выявлялось.

Как установили журналисты, незадолго до случившегося школьница тайно покинула квартиру, после чего познакомилась на улице с незнакомой девушкой. Родители начали поиски по всему городу, обращаясь за помощью к знакомым и проверяя те места, где ребенок мог появиться.

Перед уходом девочка оставила матери записку, в которой извинилась за свой поступок и за то, что "не оправдала надежды семьи". В тексте она также упомянула свою привязанность к домашнему питомцу по кличке "Филя", выразив ему особые теплые чувства.

Фото: Piter.TV