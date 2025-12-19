Школьницу из Петербурга приговорили к четырем годам колонии

Военный суд вынес приговор ученице по делу об оправдании терроризма.

Школьницу из Санкт-Петербурга приговорили к четырем годам воспитательной колонии по делу о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности.

Первый Западный окружной военный суд в середине октября 2025 года вынес обвинительный приговор школьнице из Санкт-Петербурга. Девушку признали виновной по статье 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма" и статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности". Суд назначил наказание в виде четырех лет воспитательной колонии.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал инцидент в образовательном учреждении. По версии следствия, ученица восьмого класса разместила в холле школы фотографии основателя и участника организации, запрещенной на территории России и признанной террористической. Как сообщалось, изображения были обнаружены лишь спустя три дня.

О задержании школьницы стало известно в конце 2024 года. При избрании меры пресечения Кировский районный суд Санкт-Петербурга постановил поместить ее в следственный изолятор.

Ранее Красногвардейский районный суд изменил меру пресечения иностранному студенту Гарри Азаряну, обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Суд назначил ему запрет определенных действий. С мая 2025 года он находился под арестом.

Фото: Piter.TV