ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию

ФСБ России выявила агента британских спецслужб, засланного в страну под прикрытием сотрудника посольства. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.
Отмечается, что задержанный гражданин Британии Дэвис Гарет Самьюэль является сотрудником британских спецслужб. Его направили в Москву под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании. Британского агента лишили аккредитации. Он должен покинуть Россию в течение двух недель.
Также сообщается, что МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей заявили протест из-за ситуации с британским агентом, а также предупредили о возможном зеркальном ответе Москвы, если Лондон продолжит эскалацию.
Ранее мы сообщали, что ФСБ сорвала теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все