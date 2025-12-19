ФСБ выявила агента британских спецслужб, засланного в Россию

Британского агента лишили аккредитации.

ФСБ России выявила агента британских спецслужб, засланного в страну под прикрытием сотрудника посольства. Об этом сообщили в ЦОС силового ведомства.

Отмечается, что задержанный гражданин Британии Дэвис Гарет Самьюэль является сотрудником британских спецслужб. Его направили в Москву под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела посольства Великобритании. Британского агента лишили аккредитации. Он должен покинуть Россию в течение двух недель.

Также сообщается, что МИД России вызвал временную поверенную в делах Британии Дейни Долакию. Ей заявили протест из-за ситуации с британским агентом, а также предупредили о возможном зеркальном ответе Москвы, если Лондон продолжит эскалацию.

Ранее мы сообщали, что ФСБ сорвала теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае.

Видео: Telegram / РИА Новости