ФСБ сорвала теракт на железнодорожном мосту в Пермском крае

Мужчина сделал СВУ после того, как отдал мошенникам свои деньги.

Российскими силовыми структурами на территории Пермского края предотвращен теракт, планировавшийся украинскими специальными службами. Соответствующее заявление журналистам от 12 января сделали представители Центра общественных связей при ФСБ РФ. Известно, что преступление должно было произойти на территории железнодорожного моста. Оперативники задержали по подозрению местного жителя из Чусового. Мужчина объяснил, что стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленник отметил, что ранее, являясь пользователем мессенджера Telegram, под воздействием аферистов перевел на "безопасные счета" денежные средства в размере 350 тысяч рублей.

При силовой поддержке Росгвардии предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги. В результате проведенных мероприятий в городе Чусовой Пермского края задержан гражданин России 1972 года рождения. ЦОС ФСБ РФ

В результате по указанию от злоумышленников, выдававших себя за сотрудников правоохранительных органов и специальных служб, под предлогом оказания содействия в возврате денежных средств он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) для совершения теракта в рамках якобы проводимой проверки антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры российского региона. Силовики изъяли по месту проживания подозреваемого 10 килограмм взрывчатых веществ, компоненты для изготовления подобных устройств, а также веб-камеру. В отношении местного жителя ведется уголовное дело. Он обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также в приготовлении к теракту (статья 223.1 и статья 30 УК РФ). Теперь по совокупности совершенных преступлений фигуранту расследования может грозить пожизненное лишение свободы.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России