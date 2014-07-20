Раскрыта кража бьюти-кейса и дорожного чемодана в аэропорту Пулково

Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Сотрудники транспортной полиции раскрыли кражу бьюти-кейса и дорожного чемодана в петербургском аэропорту Пулково. Об этом рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратились работники магазина. Имущество украл 58-летний мужчина без определенного места жительства. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он забрал товары и скрылся.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: двое железнодорожников пытались слить 1 тыс. литров топлива на станции Пери.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО