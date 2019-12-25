  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Двое железнодорожников пытались слить 1 тыс. литров топлива на станции Пери
Сегодня, 10:48
170
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Двое железнодорожников пытались слить 1 тыс. литров топлива на станции Пери

0 0

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В Ленобласти транспортная полиция раскрыла кражу дизельного топлива на станции Пери. Злоумышленников уже задержали, рассказали в УТ МВД России по СЗФО. 

Двое железнодорожников при помощи заранее приготовленной пластиковой емкости объемом 1 тыс. литров слили из топливной системы тепловоза 460 килограммов топлива. Свой преступный умысел они не смогли довести до конца из-за задержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: житель Петербурга обокрал водителя Hyundai, пока тот разгружал багажник. Общий размер ущерба составил 12 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, пери
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии