Двое железнодорожников пытались слить 1 тыс. литров топлива на станции Пери

В Ленобласти транспортная полиция раскрыла кражу дизельного топлива на станции Пери. Злоумышленников уже задержали, рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Двое железнодорожников при помощи заранее приготовленной пластиковой емкости объемом 1 тыс. литров слили из топливной системы тепловоза 460 килограммов топлива. Свой преступный умысел они не смогли довести до конца из-за задержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 158 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Фото: Piter.TV