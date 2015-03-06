Житель Петербурга обокрал водителя Hyundai, пока тот разгружал багажник

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в надзорном ведомстве 21 ноября.
В августе на проспекте Стачек обвиняемый обокрал припаркованную машину Hyundai. Потерпевший оставил на переднем сидении рюкзак с деньгами, документами и личными вещами. Злоумышленник совершил кражу, пока автовладелец разгружал багажник. Общий размер ущерба – 12 тыс. рублей.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы рассказывали о том, что петербуржец похитил из магазина на проспекте Королева джин и шоколад, а потом ударил сотрудника. Злоумышленника отправили в колонию на 3,5 года.
Фото: Piter.TV
