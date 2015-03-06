Житель Петербурга обокрал водителя Hyundai, пока тот разгружал багажник

Общий размер ущерба – 12 тыс. рублей.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего мужчины. Ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в надзорном ведомстве 21 ноября.

В августе на проспекте Стачек обвиняемый обокрал припаркованную машину Hyundai. Потерпевший оставил на переднем сидении рюкзак с деньгами, документами и личными вещами. Злоумышленник совершил кражу, пока автовладелец разгружал багажник. Общий размер ущерба – 12 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

