Петербуржец похитил из магазина на проспекте Королева джин и шоколад, а потом ударил сотрудника

Злоумышленника отправили в колонию на 3,5 года.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), рассказали в надзорном ведомстве 20 ноября.

Вечером 12 апреля фигурант пришел в магазин на проспекте Королева, 21, откуда похитил бутылку джина и четыре шоколадки. Сотрудник заметил это и хотел остановить подсудимого, однако он заявил, что товары – его собственность, после чего ударил работника бутылкой по голове.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото: Piter.TV