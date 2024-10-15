  1. Главная
Петербуржец похитил из магазина на проспекте Королева джин и шоколад, а потом ударил сотрудника
Сегодня, 10:27
Злоумышленника отправили в колонию на 3,5 года.

Прокуратура Приморского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), рассказали в надзорном ведомстве 20 ноября. 

Вечером 12 апреля фигурант пришел в магазин на проспекте Королева, 21, откуда похитил бутылку джина и четыре шоколадки. Сотрудник заметил это и хотел остановить подсудимого, однако он заявил, что товары – его собственность, после чего ударил работника бутылкой по голове. 

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. 

Ранее на Piter.TV: транспортная полиция раскрыла кражу часов за 20 тыс. рублей в Пулково. 

Фото: Piter.TV 

Теги: разбой, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

