Транспортная полиция раскрыла кражу часов за 20 тыс. рублей в Пулково

В Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу часов в аэропорту Пулково.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступило заявление от 25-летнего пассажира рейса в Благовещенск, в котором он попросил оказать содействие в поиске смарт-часов за 20 тыс. рублей. В ходе проверки установили, что к похищению имущества причастен 23-летний уроженец ближнего зарубежья. Потерпевший, находясь на пункте предварительного досмотра, положил часы в контейнер для ручной клади, где и оставил. Злоумышленник при получении своего багажа заприметил их, забрал и отправился на самолет в Ош.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО