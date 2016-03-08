  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:36
132
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Транспортная полиция раскрыла кражу часов за 20 тыс. рублей в Пулково

0 0

Фигуранту избрана мера пресечения виде заключения под стражу.

В Петербурге транспортные полицейские раскрыли кражу часов в аэропорту Пулково. 

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, в дежурную часть поступило заявление от 25-летнего пассажира рейса в Благовещенск, в котором он попросил оказать содействие в поиске смарт-часов за 20 тыс. рублей. В ходе проверки установили, что к похищению имущества причастен 23-летний уроженец ближнего зарубежья. Потерпевший, находясь на пункте предварительного досмотра, положил часы в контейнер для ручной клади, где и оставил. Злоумышленник при получении своего багажа заприметил их, забрал и отправился на самолет в Ош. 

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти задержали налетчиков на магазин, похищавших табачную продукцию. 

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: кража, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии