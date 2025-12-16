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Обвиняемый в грабеже на Заневском проспекте ответит перед судом
Сегодня, 13:16
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Обвиняемый в грабеже на Заневском проспекте ответит перед судом

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Мужчина попытался ограбить магазин одежды.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины, которому вменяют ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж). Об этом 4 июня рассказали в надзорном ведомстве. 

В октябре прошлого года фигурант зашел в примерочную магазина, расположенного на Заневском проспекте, затем сорвал со свитера антикражное устройство, надел джемпер на себя и попытался убежать. У похитителя не получилось уйти далеко: на выходе его поймал охранник. Злоумышленника оперативно задержала полиция. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в грабеже в пункте выдачи заказов на Новочеркасском проспекте. Общая сумма ущерба составила свыше 105 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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