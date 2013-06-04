  1. Главная
В Петербурге мужчина домогался школьницы в торговом центре
Сегодня, 20:53
149
Посетители ТЦ стали свидетелями нападения на школьницу в День знаний.

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после домогательства к несовершеннолетней в торговом центре. Об этом сообщает телеканал "78.ru".

Инцидент произошел 1 сентября в ТЦ "Лондон Молл" на улице Коллонтай. Неизвестный мужчина подошел к школьнице и засунул руку ей под юбку.

Когда охрана торгового комплекса попыталась задержать нарушителя, он достал нож и пригрозил сотрудникам. После этого нападавший сумел скрыться.

По данным полиции, личность мужчины уже установлена. Известно, что он неоднократно появлялся в ТЦ и ранее замечался в неадекватном поведении. Ведутся оперативные мероприятия по его задержанию.

Фото: Piter.TV 

